A Ibai le ha durado poco la fiesta: Kai Cenat ya es el streamer más seguido de Twitch

Ibai Llanos celebraba hace apenas unas semanas un hito histórico en su carrera: convertirse en el streamer más seguido del mundo en Twitch, tras superar los 19,7 millones de seguidores y desbancar a Ninja, quien durante años lideró la plataforma. La Velada del Año 5, que congregó a millones de espectadores y consolidó a Ibai como referente mundial, fue el empujón definitivo para lograrlo. Sin embargo, la alegría le ha durado menos de lo esperado.

Kai Cenat, uno de los creadores de contenido más influyentes de Estados Unidos, acaba de superar al español, alcanzando los 19,8 millones de seguidores. Este ascenso confirma la tendencia imparable del streamer estadounidense, que en los últimos años ha revolucionado el sector con sus retransmisiones maratonianas, colaboraciones con celebridades y un estilo fresco que conecta con la audiencia joven.

Pero la noticia no termina ahí. Cenat también ha roto un récord que parecía inalcanzable: convertirse en el primer streamer en la historia de Twitch en alcanzar el millón de suscriptores de pago. Esta cifra no solo refleja la magnitud de su comunidad, sino también el nivel de fidelidad que genera entre sus seguidores, dispuestos a apoyar económicamente su contenido en una plataforma cada vez más competitiva.

Mientras tanto, Ibai se mantiene en una posición privilegiada con sus 19,7 millones de seguidores, consolidado como referente indiscutible en el mundo hispanohablante y con una influencia que trasciende Twitch. No obstante, el pulso con Kai Cenat evidencia que el trono de la plataforma es más inestable que nunca y que la competencia global entre streamers alcanza nuevas dimensiones.

El récord de Cenat marca un antes y un después en la historia del streaming, y su rivalidad amistosa con Ibai augura que la batalla por el liderazgo de Twitch seguirá dando de qué hablar.