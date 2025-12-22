Ibai entra en el libro Guinness de los Récords por un récord que ya ha superado con la Velada del Año V

El libro Guinness World Records es el registro internacional por el cual se guían infinidad de personas, cuando se trata de ver quién tiene la mejor marca en alguna disciplina, por extraña que sea. Cada año, miles de personas solicitan a la organización responsable que registre sus intentos de batir dichos récords, y muchos de ellos se incluyen después en la siguiente edición del libro. En otros casos, el récord es tan sonado que ni siquiera se necesita una solicitud formal para que se registre. Ibai ha conseguido entrar en el libro Guinness World Records 2026 gracias a una cifra que logró en 2024; pero lo divertido es que ya superó esa cifra en 2025.

Las cifras de audiencia de la Velada del Año han sido un asunto muy debatido, debido a que la propia plataforma no fue capaz de contabilizar de forma acertada cuántas personas estaban conectadas simultáneamente en la emisión. A pesar de que se perdieron muchos espectadores en ese conteo, Ibai logró alzarse en 2024 con la mayor audiencia jamás registrada en una emisión de Twitch, con casi 4 millones de espectadores. En 2025 ha batido ampliamente ese récord, con más de 10 millones de espectadores viendo la Velada del Año V al mismo tiempo.

Por ahora, en 2026 Ibai tendrá que conformarse con que se haya reconocido el primero de sus logros, pero en la de 2027 será necesario actualizarlo para que no quepan dudas de las locuras que ha conseguido con el exitoso formato de la Velada del Año. ¡Será curioso que volvamos a vivir esta situación el año que viene, si en la Velada del Año VI vuelve a superarse!