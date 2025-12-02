Ibai estalla contra el uso de la IA tras aparecer "comiendo" en decenas de restaurantes donde nunca estuvo

En las últimas horas, Ibai Llanos ha publicado un vídeo en TikTok en el que muestra una sucesión de imágenes en las que supuestamente aparece visitando distintos restaurantes y locales durante su estancia en Perú. El problema es que todas esas escenas han sido generadas con inteligencia artificial sin su consentimiento.

"Lo de la IA se nos ha ido completamente de las manos", afirma el streamer al inicio del vídeo. A lo largo de la grabación, va desmontando una por una las publicaciones de distintos negocios que difundieron estas imágenes como reclamo publicitario. En todas ellas aparece su rostro integrado en situaciones completamente falsas, posando junto a platos o dentro de establecimientos en los que nunca ha estado."No he ido a ninguno", recalca con gesto de sorpresa.

Según se desprende de las publicaciones, numerosos restaurantes aprovecharon la visita real de Ibai al país para asociar su imagen de forma artificial a sus locales, buscando un impacto viral y una promoción rápida en redes sociales. Algunas de estas cuentas incluso agradecían públicamente la supuesta visita del creador de contenido, dando a entender que se trataba de una colaboración real.

Ibai ha optado por abordar el asunto desde el humor. Sin embargo, no debemos de olvidar que este tipo de prácticas no son solo éticamente cuestionables, sino que pueden tener consecuencias legales. El uso de su imagen sin permiso, incluso mediante herramientas de IA, puede constituir, de hecho, un delito.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites de la inteligencia artificial aplicada al marketing. Muchos usuarios han criticado que la tecnología se utilice para crear una ilusión de respaldo por parte de figuras públicas, mientras otros alertan del riesgo de normalizar estas prácticas.