Ibai habla con Jordi Wild del fenómeno de La Casa de los Gemelos y adelanta las claves de la Velada del Año 6

Ibai y Jordi Wild han vuelto a juntarse en The Wild Project. Uno de los puntos más interesantes de la conversación arrancó con un análisis de La Casa de los Gemelos, un formato que se convirtió en el reality más mediático de 2025. Ibai contextualizó su impacto dentro de un cambio claro en los hábitos de consumo, marcado por el directo constante y la ausencia de guiones cerrados. El programa, producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, apostó por una convivencia sin normas rígidas y una emisión ininterrumpida que conectó con una audiencia acostumbrada a la espontaneidad del streaming.

Jordi Wild definió el formato como "una revolución" y lo comparó directamente con Gran Hermano, aunque adaptado a los códigos actuales. Ibai fue más allá al señalar que el éxito reside en haber captado a un público que ya no se sentía interpelado por la televisión tradicional. "Siento que es para el público que no estaba viendo Gran Hermano, han tenido más éxito que ellos", afirmó, subrayando que se trata del primer gran reality de este tipo desarrollado en España dentro del ecosistema digital.

Durante la charla también se abordó la paradoja económica del proyecto. Pese a superar el millón de espectadores simultáneos y protagonizar momentos virales como las Campanadas emitidas desde la Puerta del Sol, los propios creadores reconocieron que la falta de patrocinadores ha impedido, por ahora, su rentabilidad. Un dato que Ibai utilizó para remarcar la distancia que aún existe entre impacto mediático y sostenibilidad económica en el streaming.

El segundo eje de la entrevista estuvo centrado en la Velada del Año 6. Ibai confirmó que será la edición con más combates hasta la fecha, con ocho enfrentamientos ya cerrados y la posibilidad de un noveno. La gran novedad es que todos los participantes serán creadores de contenido, sin presencia de boxeadores profesionales ni figuras internacionales, reforzando así el carácter digital del evento. "Hay nombres que van a sorprender mucho", adelantó.

Además, el streamer deslizó que la Velada volverá a celebrarse en un gran estadio de España, mantendrá su horario nocturno y tendrá lugar después del Mundial, a partir del 19 de julio. Con estas claves sobre la mesa, Ibai dejó claro que tanto los nuevos formatos como los grandes eventos siguen marcando el pulso del entretenimiento online en España.