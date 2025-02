Ibai Llanos anuncia el posible final de su reto del cambio físico: "Mi objetivo es pesar 100 kilos"

Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a su comunidad con una actualización sobre su proceso de cambio físico, que este 26 de febrero ha cumplido ocho meses. A través de sus redes sociales, el streamer ha compartido sus avances en el gimnasio y ha reflexionado sobre lo que este cambio ha significado en su vida. Además, ha revelado cuál es su meta de aquí a junio y ha dejado en el aire la posibilidad de que el proceso, al menos públicamente, llegue a su fin.

Desde que inició este camino, Ibai no solo ha transformado su físico, sino también su mentalidad. "Me siento fenomenal, me siento genial. Si estáis buscando un cambio en vuestra vida, de verdad que os animo a que lo consigáis, a que tengáis paciencia y a que disfrutéis del proceso", ha asegurado en su última actualización. En su rutina actual, entrena cinco veces a la semana y complementa con caminatas diarias y algo de cardio.

Su próximo gran objetivo es alcanzar los 100 kg para el 26 de junio, cuando se cumpla un año de este proceso. Sin embargo, el streamer ha dejado claro que no se trata de una obsesión: "Si pesase 105 kg me daría exactamente igual". Actualmente, se encuentra en 111 kg y confía en que podrá acercarse a su meta en los próximos meses.

Lo más relevante de su mensaje ha sido la posibilidad de que este capítulo se cierre una vez alcanzado el primer aniversario. Aunque el cambio físico dejaría de ser un contenido habitual en sus redes, Ibai ha dejado claro que su transformación no es temporal: su intención es mantener estos nuevos hábitos en el tiempo.

Este proceso también ha coincidido con un cambio de rumbo en su carrera. Ibai ha reducido considerablemente sus horas en Twitch y ha priorizado otras plataformas como YouTube, además de buscar más tiempo para él mismo y para su familia. Sin duda, su evolución física y personal ha marcado un antes y un después en su vida.