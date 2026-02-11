Ibai Llanos anuncia la presentación de La Velada del Año 6: fecha, emisión multiplataforma y primeras claves

La Velada del Año se ha consolidado en los últimos años como un espectáculo híbrido que combina boxeo amateur entre creadores de contenido, actuaciones musicales y producción casi televisiva a gran escala. Su crecimiento sostenido la ha convertido en uno de los eventos digitales más comentados del ecosistema hispanohablante.

En este contexto, Ibai Llanos ha anunciado cuándo se presentará oficialmente la sexta edición. Según explicó en un vídeo difundido en redes sociales, "Vuelve la Velada del Año, vuelve el evento del año. Ya está todo preparado para anunciar la Velada del Año 6 (…) el lunes 9 de marzo a las 19:00 hora española será la presentación oficial".

El creador vasco confirmó además un cambio relevante en la estrategia de difusión. Tras varios años con retransmisión exclusiva en Twitch, la presentación se emitirá simultáneamente en todas sus plataformas. "Podréis seguir la presentación de la Velada el 9 de marzo en todas y cada una de mis plataformas en directo", señaló, subrayando el fin de esa exclusividad.

También adelantó que la nueva edición contará con "10 combates, será la edición con más combates que nunca". Durante el directo se anunciarán los participantes y se producirá el primer cara a cara entre ellos. Según explicó, la mayoría serán creadores de contenido, aunque habrá "muchas sorpresas" y algunos nombres ajenos al sector.

Otro aspecto destacado es la venta de entradas. Llanos indicó que estarán disponibles el mismo día de la presentación, aunque todavía no se ha confirmado ni la ciudad ni la fecha exacta del evento, que previsiblemente volverá a celebrarse en verano.

Con este anuncio, el streamer activa la fase inicial de promoción de un formato que, edición tras edición, ha ampliado su alcance y expectación, ahora con la novedad de una distribución multiplataforma que busca extender aún más su audiencia.