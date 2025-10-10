¿Ibai Llanos se ha convertido en seguidor del Barça?: "Prefiero ver sus partidos a los del Real Madrid"

El popular streamer Ibai Llanos ha vuelto a situarse en el centro de la conversación digital tras publicar un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que reconoce que su afinidad futbolística podría estar cambiando. "Me jode admitirlo pero últimamente prefiero ver los partidos del Barça que del Madrid. Lo de Pedri y Lamine es otro rollo. Son muy buenos. Creo que me estoy volviendo culé", escribió.

El tuit ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores y entre los aficionados de ambos equipos. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por las palabras del creador de contenido, quien en más de una ocasión se había declarado seguidor del Real Madrid. Otros, en cambio, aplaudieron su sinceridad y coincidieron en elogiar el talento de los jóvenes jugadores azulgranas.

Varios medios deportivos se hicieron eco de la publicación, destacando el cambio de tono de Ibai respecto a su habitual debilidad por el Real Madrid. Muchos subrayaron que su comentario fue interpretado por algunos usuarios como una rendición ante el fútbol vistoso que está desplegando el conjunto de Flick esta temporada. También hay que recordar que Llanos mantiene una estrecha relación con Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y compañero suyo en proyectos como la Kings League, lo que podría haber influido en su simpatía por el club catalán.

Para algunos, su tuit refleja simplemente la admiración por una generación prometedora del Barça; para otros, es la confirmación de que el streamer más seguido de España podría estar cambiando de equipo. Lo más probable, sin embargo, es que en realidad Ibai continúe siendo hincha del Real Madrid.