Ibai Llanos en 'Lo de Évole': "No quiero que la gente sea como yo"

"Cada vez que entro en la habitación de mi hijo estás tú en la pantalla; no me parece mal pero estoy algo celoso". Así empieza Jordi Évole la conversación con Ibai Llanos en una de las entrevistas más esperadas de 'Lo de Évole'.

Cuatro días de grabación en la casa de Ibailand -una mansión "a la altura de un futbolista"-, donde aparecen también -casi como un cameo- compañeros como Werlyb, Barbe o Ander.

Ibai empezó en YouTube "por chulear" con un grupo de amigos del cole: "Ni se ganaba dinero ni se sabía que se podía ganar". Cuando le pregunta por su sueldo actual, insinúa que puede ganar más de un millón de euros al año.

"Yo estoy en la posición de irme a Andorra, pero creo que no puedo pagar lo mismo que un tipo que paga 1500 al mes", afirma, a lo que Évole responde que no se le ocurre "mejor campaña de Hacienda" para concienciar sobre los impuestos. Pese a todo, avisa que "no le gustaría que los jóvenes quisieran ser como él", porque el suyo es "un caso entre muchos millones" de aspirantes. "Seguid estudiando hasta tener algo seguro".

Además no tiene gastos importantes, porque viste "como un desgraciado" y no tiene carnet de conducir. "Lo que sí me gusta es comer bien y gastar dinero en restaurantes caros, algo que no se puede hacer ahora", y cuenta una anécdota que le marcó: "reservé en un establecimiento de Arzak, y no me dejaron entrar por ir en pantalones cortos". Ese día acabó comiendo en un kebab.

Viendo algunos de sus hits virales asegura que no le gusta verse en vídeos donde exagera mucho sus reacciones: "Lo paso mal, no es agradable para mí". Y eso lleva a la peor época de su vida: "Fue antes de mudarme a Barcelona, no sabía qué me estaba pasando. Tenía ataques de pánico, no sentía las piernas, me daba miedo quedarme solo, salir a la calle...". Todo por el estrés de la mudanza a la ciudad condal

El programa ha terminado con el debut de Évole en Twitch, que en alguna ocasión se ha referido a ello como "estrenarse en el fútbol jugando con Messi". Antes han llamado a Salvador Illa, que ha pasado un test de conocimientos sobre Ibai incluso haciendo una referencia al éxito 'Toxicidad Fuera', todo un puntazo.

La reflexión de Ibai sobre qué le gustaría hacer cuando se retire es sorprendente: "Me gustaría vivir en algún pueblo pequeño de Euskadi, con un negocio sencillo como una panadería". ¿Te lo imaginas?

El programa no ha terminado con la retransmisión televisiva, ya que Évole le ha regalado algo muy especial de parte de Atresmedia: los derechos para el streamer pueda utilizar toda la entrevista en su canal. "Gracias por el detalle y por innovar", le ha dicho realmente sorprendido a esta casa.