Ibai Llanos reacciona a la eliminación del Real Madrid ante el Albacete y reflexiona sobre la salida de Xabi Alonso

El Real Madrid afrontaba el duelo copero ante el Albacete en un contexto especialmente delicado. El equipo blanco llegaba tras una semana marcada por cambios profundos en el banquillo y un clima de incertidumbre deportiva. El conjunto manchego, militante en Segunda División, se presentaba como un rival teóricamente inferior, pero acabó firmando una de las victorias más sonadas de su historia al imponerse por 3-2 y eliminar al club madrileño.

El encuentro supuso el debut oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, tras la rescisión de contrato de Xabi Alonso por mutuo acuerdo. El técnico vasco se había despedido días antes después de perder la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, un resultado que aceleró su salida. La llegada de Arbeloa generó expectación, pero su estreno en la Copa del Rey terminó de forma abrupta.

Tras el partido, Ibai Llanos compartió su reacción a través de Instagram, donde expresó sorpresa y enfado por la imagen ofrecida por el Real Madrid. "Esto es surrealista", afirmó el streamer, visiblemente molesto por la eliminación. En su intervención, recordó además la situación del rival, subrayando que el Albacete "está a un punto del descenso en Segunda", un dato que, en su opinión, agrava aún más el resultado.

Ibai también repasó los acontecimientos recientes en la actualidad blanca, deteniéndose especialmente en la figura de Xabi Alonso. El creador de contenido se preguntó cómo estaría viviendo el exentrenador la derrota desde la distancia. "¿Qué estará pensando Xabi Alonso hoy en su casa? Yo creo que estará jodido", reflexionó, antes de añadir que, pese a todo, podría tener motivos para tomarse la situación con ironía. Sin embargo, matizó esa idea al asegurar que Alonso "es muy del Real Madrid", lo que, a su juicio, le impediría alegrarse del tropiezo.

La reacción de Ibai se ha vuelto viral y ha conectado con el sentimiento de desconcierto de parte de la afición. La eliminación ante un equipo de Segunda División, unida a los recientes cambios en el banquillo, ha abierto un periodo de reflexión en el club y entre sus seguidores, que observan con preocupación el rumbo del equipo en una temporada que se ha complicado de forma inesperada.