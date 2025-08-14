Ibai Llanos revela que estuvo cerca de abandonar la Kings League al fundar Ronin FC

Ibai Llanos, una de las figuras más reconocidas del streaming, ha sorprendido a su comunidad con una revelación inesperada. Durante una conversación en directo con Roger Carbó —recién fichado tanto por Ronin FC como por Porcinos FC—, el bilbaíno confesó que llegó a plantearse seriamente abandonar la Kings League.

Según explicó, el motivo no estaba relacionado con conflictos internos ni con desacuerdos con la organización. La razón principal fue, sencillamente, la acumulación de compromisos profesionales. "Pensé que no íbamos a jugar en la Kings League. Durante muchos meses he tenido dudas de seguir, no por nada en particular, sino porque estoy metido en muchas cosas", relató Ibai, dejando claro que el desgaste era más mental que deportivo.

El punto de inflexión llegó con la idea de crear Ronin FC, su nuevo proyecto de fútbol 11. Antes de anunciarlo, Llanos habló directamente con la organización para expresar sus dudas y explicar que no veía clara su continuidad. Y es que compaginar ambos equipos es, desde luego, mucha carga de trabajo.

Sin embargo, finalmente, Ibai continuará adelante con sus dos proyectos, aunque todo parece apuntar a que se enfocará más en Ronin FC al ser un proyecto nuevo y, por tanto, más ilusionante. Aunque, quién sabe, quizás nos estemos equivocando. Además, la incorporación de Roger Carbó, uno de los nombres más destacados de la Kings, refuerza la ambición con la que afronta esta nueva etapa en ambos equipos.

La confesión de Ibai no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino que también ha evidenciado la exigencia que supone compaginar múltiples proyectos de gran visibilidad. Su capacidad para reconducir una situación de agotamiento hacia una oportunidad creativa confirma su papel como uno de los streamers más currantes de nuestro país.