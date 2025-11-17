Ibai se queda fuera de los Streamer Awards por primera vez en muchos años

La organización de los Streamer Awards ha anunciado a los aspirantes al premio a streamer del año, una de las categorías más destacadas del certamen. Los nominados en esta edición son IShowSpeed, ExtraEmily, JasonTheWeen, Kai Cenat y PlaqueBoyMax, cinco creadores con una elevada actividad y que han acumulado audiencias destacadas durante los últimos meses.

La ausencia de Ibai Llanos, habitual en esta categoría desde hace años e incluso ganador en ediciones anteriores, ha sido uno de los aspectos más comentados tras la publicación de la lista. Su nombre ha estado presente de forma recurrente entre los candidatos desde que los premios comenzaron a ganar relevancia en la comunidad internacional. Por ello, su exclusión ha generado sorpresa en redes sociales, especialmente entre quienes esperaban que su impacto con La Velada del Año 5 fuera suficiente para asegurar una nominación.

El evento organizado por Ibai volvió a convertirse en uno de los grandes hitos del año en Twitch, superando de nuevo los récords de espectadores concurrentes y consolidándose como uno de los formatos más influyentes de la plataforma. Sin embargo, el reconocimiento a un evento puntual no ha compensado, en esta ocasión, su menor presencia en directos durante buena parte del año.

En los últimos meses, Ibai ha reducido notablemente su actividad como streamer, centrando sus esfuerzos en la organización de proyectos de gran escala, la gestión de KOI y distintos compromisos profesionales fuera de Twitch. Esta disminución de emisiones podría haber sido determinante en la decisión del jurado o del sistema de selección, que prioriza la constancia y el rendimiento sostenido en directo.

La lista de nominados confirma así una tendencia que apunta hacia perfiles en pleno crecimiento y con actividad diaria. Mientras tanto, la ausencia de Ibai refleja el cambio de etapa que atraviesa el creador, cada vez más vinculado a proyectos audiovisuales y eventos especiales que trascienden el streaming tradicional.