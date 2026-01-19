Ibai realiza su primer directo en YouTube: ¿La Velada del Año se despide de Twitch?

El pasado fin de semana marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Ibai Llanos como creador de contenido. Y es que coincidiendo con el regreso de la LEC, la principal competición europea de League of Legends, en la que participa su equipo Movistar KOI, el streamer anunció que emitiría por primera vez un directo en YouTube. Lo hizo a través de un mensaje en X en el que explicaba el contexto del movimiento y detallaba que la retransmisión se realizaría desde su canal secundario.

"Después de 6 años de streamings en exclusiva con Twitch hoy hago el primer directo de mi vida en YouTube", escribió Llanos, aclarando que los partidos de KOI también podrían seguirse, de forma paralela, en su canal principal de Twitch. El resultado fue un multistream que funcionó de manera notable en ambas plataformas, con miles de espectadores siguiendo la emisión de forma simultánea.

Este experimento no tardó en generar debate entre la comunidad. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse si este paso podía anticipar un cambio más profundo, especialmente en relación con La Velada del Año 6, el evento anual de boxeo entre creadores de contenido que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos del entretenimiento digital en español. La posibilidad de que el espectáculo se retransmita por primera vez en YouTube, en lugar de Twitch, se ha instalado en la conversación generadas por los seguidores del vasco.

Por el momento, no hay confirmación oficial de que La Velada vaya a abandonar Twitch. De hecho, una parte importante de las teorías apunta a que, si se produce algún cambio, este pasaría por una emisión simultánea en ambas plataformas, replicando el modelo utilizado para la retransmisión de la LEC. Esta opción permitiría ampliar el alcance del evento sin renunciar a la base de espectadores consolidada en Twitch.

También han surgido especulaciones sobre el contrato que une a Ibai con Twitch y sobre si este habría llegado a su fin. Sin embargo, no existe información pública que confirme una ruptura o un cambio de condiciones. Por ahora, el primer directo en YouTube parece responder más a una prueba estratégica que a una decisión definitiva, aunque deja claro que el mapa del streaming en España sigue en constante transformación.