Ibai se reencuentra de forma inesperada con los amigos de Plex durante su viaje a República Dominicana

Ibai Llanos continúa recorriendo distintos países de Latinoamérica en una gira de contenidos que está documentando en su canal de YouTube. En uno de sus últimos vídeos, el streamer se desplaza hasta República Dominicana para conocer de primera mano el ambiente local, acompañado en esta ocasión por el creador dominicano RDJavi, quien ejerce de anfitrión durante parte del recorrido.

La grabación avanza con normalidad hasta que RDJavi invita a Ibai a visitar su casa. Es allí donde se produce una situación completamente inesperada tanto para el propio Ibai como para los espectadores. Al entrar en la vivienda, el creador vasco se encuentra con dos caras conocidas del panorama digital español: Borja y Adri, amigos cercanos de Plex y parte habitual de su equipo de trabajo.

La sorpresa es evidente. Ibai tarda unos segundos en asimilar el encuentro, visiblemente desconcertado por coincidir con ellos a miles de kilómetros de casa y sin ningún tipo de planificación previa. La escena, grabada de manera espontánea, se convierte rápidamente en uno de los momentos más comentados del vídeo.

Adri es quien aclara el motivo de su presencia en la isla. Según explica, tanto él como Borja habían viajado a República Dominicana para participar en la grabación de una campaña publicitaria. Aprovechando un día libre dentro de su agenda laboral, decidieron quedarse en la isla para descansar y disfrutar del entorno antes de retomar sus compromisos profesionales.

El tono de risas del encuentro se refuerza con una anécdota protagonizada por Borja, que aparece dormido en un sofá en el momento en el que Ibai entra en la casa. El streamer no pierde la oportunidad de bromear, insinuando que acababan de volver de fiesta apenas un par de horas antes, lo que añade un punto de humor a la escena.

Este cruce fortuito entre creadores españoles en el Caribe ha sido recibido con sorpresa por la audiencia, que no esperaba un encuentro de este tipo en un vídeo de viajes. El momento refuerza la sensación de espontaneidad que caracteriza muchos de los contenidos recientes de Ibai y pone de relieve cómo el ecosistema de creadores se cruza incluso en los lugares más inesperados.