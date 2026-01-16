Ibai reflexiona en The Wild Project sobre su cambio físico: "En algún momento he tenido cierta obsesión que a nivel mental me ha preocupado"

Ibai Llanos volvió a participar de nuevo como invitado en The Wild Project, donde repasó su evolución en los últimos tiempos. Uno de los temas que más interés generó entre la audiencia fue su cambio físico, visible desde hace meses y muy comentada en redes sociales. Durante la charla, Ibai explicó con detalle cuáles han sido, a su juicio, las claves de este cambio, un cambio que le ha llevado de pesar entre 150 y 170 a kilos a mantenerse en 93.

"Para mí la clave de por qué he podido perder tanto peso ha sido que he sido muy disciplinado", afirmó. En ese sentido, estableció un paralelismo directo entre su ética laboral y su compromiso con el entrenamiento y los hábitos saludables. "Creo que lo disciplinado que yo he sido en mi trabajo, lo he trasladado a mi persona y a mi cambio físico", señaló, insistiendo en que la constancia ha sido determinante en el proceso.

Ibai subrayó que no ha fallado "entrenando ni un día, jamás", y que tampoco ha descuidado otros aspectos como la actividad diaria. Sin embargo, también introdujo un matiz importante al reconocer que esa misma disciplina le llevó, en determinados momentos, a una relación poco sana con el cambio físico. "Te digo que en algún momento he tenido cierta obsesión que a nivel mental me ha preocupado", confesó durante la conversación con Jordi Wild.

El streamer quiso aprovechar su intervención para lanzar un mensaje de equilibrio y advertir sobre los riesgos de llevar este tipo de procesos al extremo. "Creo que, a veces, en este tipo de cambios, también nos podemos llegar a obsesionar y no es sano", explicó, antes de recordar que una vida saludable también implica flexibilidad. "Hay que entender que las hamburguesas se pueden comer, que las pizzas se pueden comer, los helados también, los cumpleaños hay que disfrutarlos", añadió.

En esa misma línea, Ibai defendió la importancia de normalizar los errores puntuales sin culpabilidad. "No pasa nada por fallar un día o por un día no salir a caminar", afirmó, reconociendo que su tendencia a la autoexigencia extrema ya se había manifestado en etapas anteriores de su carrera. "Cuando tengo extrema disciplina en algo, me pasó con Twitch o con YouTube, soy del perfil de obsesionarme y es un pensamiento tóxico que no está bien", concluyó.

Sus palabras han sido interpretadas como una reflexión honesta sobre los límites entre la constancia y la obsesión, y han generado un amplio debate entre seguidores y espectadores del podcast sobre la salud mental asociada a los cambios físicos y al éxito profesional.