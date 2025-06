Ibai responde de manera contundente a quienes le acusan de usar Ozempic para adelgazar: "La gente es feliz pensando eso"

Ibai Llanos no ha podido evitar pronunciarse ante las insinuaciones que han surgido en redes sociales sobre su drástico cambio físico. El popular streamer lleva más de un año documentando su transformación en TikTok y otras plataformas, donde ha mostrado su evolución en tiempo real: 53 kilos menos tras doce meses de ejercicio, dieta controlada y rutinas supervisadas por profesionales. Sin embargo, en X (antes Twitter), ha comenzado a circular la teoría de que todo se debe a un supuesto uso de Ozempic.

Ozempic es un medicamento indicado para tratar la diabetes tipo 2, aunque en los últimos años se ha popularizado como supresor del apetito entre quienes buscan perder peso de forma rápida. Su uso con fines estéticos está rodeado de polémica, y muchos usuarios consideran que atribuirle a este fármaco el mérito del cambio de Ibai es injusto y ofensivo.

Una usuaria salió en su defensa: "La gente que dice que Ibai Llanos se ha pinchado Ozempic son imbéciles. Se puede perder peso llevando una dieta equilibrada y haciendo ejercicio. Yo he perdido 20 kg en 8 meses y no me he pinchado una mierda". Ibai no tardó en responder: "No merece la pena discutir con nadie. Da igual los ejemplos que les pongas. La gente es feliz pensando esto y no les puedo cambiar su manera de pensar aunque entrenasen un mes conmigo. Déjales ser felices".

El streamer vasco ha insistido en numerosas ocasiones en que su prioridad no ha sido nunca el peso en sí, sino mejorar su salud física y mental. En su último vídeo, confesó con emoción que no pesaba menos de 100 kilos desde que estudiaba. Ha llegado a andar 10 kilómetros al día y realizar entrenamientos de fuerza cinco veces por semana. A pesar de las críticas, Ibai ha conseguido convertirse en un ejemplo de constancia y superación para muchos, sin necesidad de fármacos ni atajos.