Ibai revela su rutina semanal para mantenerse en forma: hasta 100 kilómetros a la semana

Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a su comunidad con una revelación que nada tiene que ver con el mundo del streaming, pero que ha generado gran interés entre sus seguidores. El creador de contenido ha explicado en un vídeo reciente una de las claves que está siguiendo para perder peso y mejorar su salud: caminar hasta 100 kilómetros semanales.

Durante una charla distendida junto a Viruzz y Andoni, Ibai detalló que su rutina de ejercicio es más constante de lo que muchos podrían imaginar. "Hago entre 12 y 15 kilómetros al día. Cada semana hago entre 80 y 100 kilómetros", aseguró el bilbaíno. No se trata de un entrenamiento cerrado o repetitivo, sino de una mezcla de recorridos que incluye cinta de andar, caminatas al aire libre y ejercicios en pendientes. "Voy variando entre cinta, salir a la calle, subir cuestas...", añadió, dejando claro que su enfoque combina variedad y constancia.

La confesión de Ibai ha sido bien recibida entre sus fans, especialmente aquellos que siguen de cerca su evolución física desde hace tiempo. Su compromiso con el bienestar personal y el esfuerzo por llevar una vida más saludable se han convertido en un ejemplo para muchos, en especial teniendo en cuenta la presión que rodea su figura pública.

A lo largo del tiempo, Ibai ha hablado en distintas ocasiones sobre sus intentos por mejorar su forma física, pero esta vez parece haber encontrado una fórmula que le funciona. Más allá del número exacto de kilómetros, lo importante, según se deduce de su testimonio, es mantener la disciplina y encontrar una rutina que encaje en el día a día sin convertirse en una obligación.

Una vez más, el streamer demuestra que su influencia va más allá del entretenimiento: también puede ser una fuente de motivación para quienes buscan mejorar sus hábitos.