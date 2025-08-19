Ibai y La Velada del Año son acusados de racismo en Supernova Strikers: "Ibai, escucha esto"

En una velada cargada de emociones y espectáculo, Supernova Strikers vivió un momento de gran impacto cuando Berth-Oh, una de las caras del evento, se dirigió al público y a Ibai Llanos para enviar un recadito cargado de intención. Reflexionó sobre cómo se recibió a los participantes internacionales en La Velada del Año y lo comparó con el ambiente vivido en México.

"El público en España estaba abucheando a los extranjeros en La Velada", dijo Berth-Oh. "En México, en cambio, eso no pasa: agradecemos que vengan a nuestra casa". El comentario fue despedido con vítores y aplausos, subrayando un fuerte contraste entre ambos eventos en cuanto al recibimiento y la actitud hacia los visitantes.

El momento no solo sirvió para reivindicar el espíritu acogedor de Latinoamérica, sino también para lanzar una especie de desafío público a Ibai: "Ibai, escucha esto… Así queremos a las personas que vienen de fuera… ya sea en España, ya sea en México", concluyó Berth-Oh, generando una reacción entusiasta entre los asistentes y elevando el tono de rivalidad amistosa entre ambos formatos.

Este episodio ha avivado el debate sobre cómo se vive el intercambio cultural en eventos masivos transmitidos en streaming. Aunque La Velada del Año ha consolidado su éxito con cifras récord de audiencia, la intervención de Berth-Oh recordó que el verdadero espectáculo también pasa por la empatía y el reconocimiento mutuo.

A través de una intervención rápida pero potente, el presentador mexicano no solo defendió el clima de compañerismo que se vivió en Supernova Strikers, sino que también puso el foco sobre las grietas que aún permanecen en la industria del entretenimiento digital. En definitiva, un momento cargado de significado que promete resonar más allá del ring.