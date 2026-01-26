Ilia Topuria se burla de Pereira en el último vídeo de Ibai Llanos

Ibai Llanos lanzó esta semana un nuevo contenido en su canal de YouTube que rápidamente llamó la atención de su audiencia habitual. En esta ocasión, el formato se basó en un reto de identificación: adivinar quién era un luchador profesional dentro de un grupo de personas completamente cubiertas, tanto de rostro como de cuerpo, para mantener el anonimato. La dinámica obligaba a los participantes a fijarse únicamente en los movimientos y habilidades de combate de los concursantes.

Para este vídeo, Ibai contó con dos invitados destacados. Por un lado, Ilia Topuria, uno de los nombres más reconocidos de la UFC en la actualidad, y por otro, el cantante Omar Montes, amigo personal del luchador. Los tres observaron distintas demostraciones de los concursantes, que incluían movimientos de lucha y ejercicios de combate, con el objetivo de detectar rasgos propios de un profesional.

Uno de los participantes llamó especialmente la atención durante la prueba. Se trataba de un concursante que realizó boxeo de sombra con cierta soltura, lo que llevó a Omar Montes a valorar positivamente su nivel. Sin embargo, la reacción de Ilia Topuria fue mucho más crítica. Tras observar su actuación, el luchador comentó: "Este es el típico que se ha sentido frustrado a lo largo de su vida y ha querido aprender a pelear", restando credibilidad a la posibilidad de que se tratase de un profesional de alto nivel.

La situación dio un giro cuando se reveló la identidad del concursante. Bajo la indumentaria se encontraba Pereira, conocido streamer que ya había participado previamente como boxeador en La Velada del Año, el evento organizado por el propio Ibai. El contraste entre el análisis de Topuria y la identidad real del participante provocó una reacción inmediata tanto en el plató como entre los espectadores.

El momento se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el tono humorístico de la escena y la naturalidad con la que se desarrolló el comentario de Topuria. Aunque el luchador no era consciente de a quién estaba valorando, la secuencia fue interpretada como una muestra del enfoque técnico y exigente que aplica a cualquier análisis de combate.

El vídeo, en conjunto, refuerza el formato habitual de Ibai Llanos, basado en mezclar figuras del star-system y del entretenimiento digital, y demuestra una vez más su capacidad para generar contenidos virales a partir de situaciones espontáneas.