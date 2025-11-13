SORPRESA SORPRESA
IlloJuan anuncia que Los Diozes fichan por Sony y prepararán su nuevo álbum en una mansión durante un mes
El dúo malagueño formado por IlloJuan y SpokSponha inicia una nueva etapa profesional tras firmar con Sony Music. El grupo trabajará en su segundo disco durante un mes de convivencia en una casa estudio en Madrid, con directos y colaboraciones especiales.
Publicidad
Los Diozes, el grupo de rap nacido de la serie Marbella Vice —dentro del videojuego Grand Theft Auto V—, ha dado un paso decisivo en su trayectoria musical. IlloJuan ha confirmado que el dúo, formado por él junto a SpokSponha, ha firmado con la discográfica Sony Music para la producción de su segundo álbum.
El creador de contenido malagueño explicó en su canal de Twitch que la decisión llegó tras meses de negociaciones con varias compañías, aunque finalmente se decantaron por Sony por su compromiso con la libertad creativa del proyecto. "Les explicamos que si hacíamos el disco juntos tenía que ser respetando nuestra esencia, nuestro lenguaje. Han entendido el proyecto y nos dejan ser y estar", declaró.
El nuevo trabajo contará de nuevo con la producción del malagueño Sceno y se grabará entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre en una casa estudio en Madrid. Durante ese mes, Los Diozes convivirán para componer y grabar las canciones, además de emitir directos, crear contenido y acoger a diferentes artistas invitados. "Vamos a hacer un camp, un mes para grabar, escribir y convivir. El primer álbum se hizo en tres días, ahora tendremos tiempo para hacerlo todo mejor", explicó IlloJuan.
Aunque no será una casa con retransmisión continua, Twitch apoyará el proyecto con emisiones especiales y eventos. El streamer adelantó que el ambiente será de trabajo, pero con el tono distendido y humorístico que caracteriza al grupo.
Publicidad