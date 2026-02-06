IlloJuan comparte muy orgulloso una foto de Lola Índigo tras su reconocimiento institucional en Granada

El Ayuntamiento de Granada celebró recientemente uno de sus actos institucionales más simbólicos con la entrega de las Medallas de Oro al Mérito, distinciones que reconocen la contribución de personas y colectivos al desarrollo cultural y social de la ciudad. Entre los galardonados estuvo la cantante Lola Índigo, una de las artistas españolas más populares del momento.

La artista, nacida en Granada, recibió el reconocimiento por su trayectoria musical y por su vínculo constante con su ciudad natal, a la que ha hecho referencia en numerosos proyectos y apariciones públicas. El consistorio subrayó especialmente su papel en la proyección de la cultura granadina dentro y fuera de España.

Durante la ceremonia, celebrada en el Auditorio Manuel de Falla, la cantante estuvo arropada por su entorno cercano. Entre ellos se encontraba el streamer IlloJuan, pareja de la artista, cuya presencia no fue captada oficialmente en las imágenes institucionales, aunque varios asistentes confirmaron haberle visto en el auditorio e incluso se acercaron a saludarle.

Días después del acto, IlloJuan publicó una fotografía junto a la cantante mostrando su orgullo por el reconocimiento obtenido. La imagen, difundida en redes sociales, ha sido interpretada por muchos seguidores como una muestra de apoyo personal y profesional hacia la artista en un momento significativo de su carrera.

Las reacciones no se hicieron esperar. Numerosos fans celebraron tanto el premio como la presencia del streamer en el evento, destacando la complicidad entre ambos y el respaldo mutuo que suelen mostrar públicamente.

Para Lola Índigo, la medalla supone un aval simbólico de su ciudad de origen a una carrera consolidada en el panorama musical español. Para IlloJuan, la publicación refuerza su habitual cercanía con la artista y añade un nuevo capítulo a una relación que continúa generando interés entre sus fans.