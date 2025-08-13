IlloJuan enciende la chispa tras el entrenamiento militar de Xokas: "La que estás liando para decir que no"

La creciente tensión entre IlloJuan y Xokas parece dar un nuevo giro. Tras publicar un vídeo en el que el gallego se somete a un entrenamiento militar riguroso para prepararse físicamente, IlloJuan ha aprovechado el momento para lanzar una reacción cargada de doble filo: a la vez crítica y motivadora. Según él, aunque Xokas está mejorando su condición, aún le falta para estar completamente preparado. "Cada vez tienes más aguante; estos entrenamientos que ahora te parecen duros, dentro de tres meses dirás: vaya mierda", afirmó.

Este comentario no solo es un empujón evidente, sino un mensaje claro de que el reto sigue vigente. Desde que IlloJuan desafió a Xokas públicamente en La Velada del Año 5, el posible duelo se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la edición 2026. Aún así, IlloJuan cree que Xokas se negará y no aceptará el combate: "La que estás liando para decir que no".

La estrategia parecía calculada: IlloJuan sabe que está en buena forma y luce como favorito, mientras que Xokas ha admitido que su motivación no está en subirse al ring, sino en disfrutar desde el palco, rodeado de amigos, con una copa y el público gritando su nombre. Aun así, no ha cerrado la puerta: precisó que en agosto tomará una decisión definitiva.

El anuncio del entrenamiento militar por parte de Xokas también ha elevado las expectativas y acumulado risas, reacciones y memes en redes. Aunque algunos lo ven como una prueba de compromiso, otros lo toman como un episodio más del espectáculo mediático que alimenta el hype en torno a La Velada del Año 6.

Mientras tanto, IlloJuan mantiene su posición: cree que Xokas está mejorando, pero advierte que aún no está listo. El combate se perfila como uno de los eventos más épicos del streaming. Todo depende de si el gallego decide subir al ring o se queda en el palco, disfrutando del ambiente.