IlloJuan habla sobre qué ocurriría si Ibai hiciese La Velada del Año en YouTube: "Yo creo que llega a los 20 millones de espectadores"

No cabe duda de que La Velada del Año se ha consolidado como uno de los mayores acontecimientos del entretenimiento digital en español. Concebida y organizada por Ibai Llanos, la cita anual combina boxeo amateur entre creadores de contenido, actuaciones musicales y una producción propia de grandes eventos televisivos. Su última edición reunió, según datos públicos, alrededor de nueve millones de espectadores en su emisión principal.

En ese contexto, IlloJuan abordó en uno de sus últimos directos la posibilidad de que el evento cambiara de plataforma o, al menos, ampliara su difusión. El streamer planteó que YouTube podría ofrecer a Ibai una propuesta económica relevante para hacerse con la retransmisión y, además, disparar las cifras de audiencia. "Yo creo que YouTube este año le puede venir con un buen fajo de billetes a Ibai para que haga La Velada del Año allí", afirmó.

El argumento principal de IlloJuan se centra en la accesibilidad. A su juicio, la barrera de entrada es menor en YouTube que en Twitch. "YouTube lo tiene todo el mundo, Twitch no. Hay gente que se tiene que descargar Twitch para ver La Velada", explicó durante el directo. Según su razonamiento, el hecho de que la aplicación de YouTube venga preinstalada en la mayoría de dispositivos móviles y esté vinculada a una cuenta de Google facilita que cualquier usuario pueda acceder al evento sin pasos previos.

A partir de esa premisa, IlloJuan aventuró una posible duplicación de la audiencia. "El año pasado La Velada tuvo unos nueve millones de espectadores, y yo creo que en YouTube eso se puede multiplicar por dos", señaló, llegando a hablar de cifras cercanas a los veinte millones de espectadores. No obstante, también dejó en el aire si una estrategia multiplataforma sería viable o rentable: "No sé si le compensa hacerlo en las dos plataformas".

Por ahora, Ibai no ha hecho pública ninguna intención de modificar el modelo de emisión de La Velada del Año. Sin embargo, las palabras de IlloJuan reflejan un debate cada vez más presente entre creadores y plataformas: hasta qué punto el crecimiento de los grandes eventos pasa por priorizar la exclusividad o por maximizar el alcance global.