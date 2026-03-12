IlloJuan habla de su relación con Lola Índigo: "Estoy tranquilo, feliz, ya era hora"

La preparación de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, ya ha comenzado a generar vídeos y vlogs entre los participantes. Tras la presentación oficial de los combates, varios streamers han publicado grabaciones del ambiente vivido ese día y de los primeros pasos de su preparación.

Uno de los vídeos que más atención ha recibido en los últimos días es el publicado por TheGrefg, que compartió un vlog mostrando escenas entre bastidores durante la jornada en la que se anunció el cartel del evento. En esas imágenes aparecen distintos creadores de contenido, invitados y artistas que acudieron al acto.

Entre ellos se encontraba la cantante Lola Índigo, quien asistió al evento para apoyar a su pareja, el streamer IlloJuan. El creador de contenido será uno de los protagonistas de la velada, ya que se enfrentará precisamente a TheGrefg en uno de los combates más destacados del cartel.

En un momento del vídeo, TheGrefg conversa brevemente con Lola Índigo y le pregunta por el combate. La cantante responde que espera que gane su pareja, refiriéndose a IlloJuan como "mi chico". El fragmento se difundió rápidamente entre los seguidores del evento y provocó numerosas reacciones en redes sociales y en los chats de los directos del streamer.

Días después, IlloJuan reaccionó a ese momento durante una retransmisión en directo. Ante la expectación generada en el chat, el streamer respondió con un tono calmado a la repercusión del comentario.

"¿Qué reacción esperáis de mí? ¿Que me ponga a saltar porque ha dicho mi chico?", comentó durante el directo. A continuación añadió que se encuentra bien con su situación personal: "Yo estoy tranquilo, estoy feliz, si eso es lo que queréis saber".

El creador de contenido también agradeció la reacción positiva de sus seguidores, señalando que atraviesa un momento personal favorable. "Estoy contento. Y, sinceramente, yo también me lo merezco. Estoy bien y ya era hora", añadió.

La conversación forma parte del ambiente que rodea a La Velada del Año, un evento que combina deporte, entretenimiento y contenido digital. Mientras los participantes continúan preparando sus combates, los vlogs y retransmisiones previas ya están generando algunos de los momentos más comentados entre las comunidades que siguen a estos creadores.