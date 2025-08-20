IlloJuan se la juega y adelanta el lugar donde se podría celebrar La Velada del Año 6

En cuanto se apagaron los últimos focos de la quinta edición de La Velada del Año, IlloJuan ya empezó a imaginar el siguiente escenario, y no en cualquier recinto. Según sus palabras recogidas en un vídeo viral, el próximo gran proyecto de Ibai Llanos debería disputarse en el nuevo Spotify Camp Nou. "El Camp Nou, ¿el año que viene estará hecho? El próximo paso sería La Velada allí, 100%", afirmó con convencimiento, poniendo sobre la mesa un estadio que ofrece 105.000 localidades, frente a las 70.000 de La Cartuja.

IlloJuan no repara en plantear que, si bien la reforma está prevista para concluirse próximamente y culminaría con el debut del Barça en LaLiga EA Sports, la infraestructura ya permitiría organizar eventos de gran calibre como esta velada. La afluencia y la visibilidad serían, sin duda, inigualables.

Este tipo de declaraciones aportan una visión audaz del formato: tanto por capacidad como por magnitud mediática, el nuevo estadio del Barça se postula como el lugar ideal para seguir escalando. Más aún si, como apunta la lógica de IlloJuan, la economía del espectáculo también entra en juego: "Lo que le interesa a Ibai, también por ganar dinero, es que sea en un estadio más grande o igual. Dentro de lo que es este país, el Camp Nou sería la opción si está", añadió el streamer.

Aunque aún queda mucho por definir —como el alineamiento final de Ibai y la planificación logística—, no hay duda de que este pronóstico rompe los moldes de los anteriores eventos. Y al situar a La Velada del Año 6 en el coliseo blaugrana, se añade una dimensión casi épica al espectáculo: el streaming en directo al mundo y en directo desde el corazón del fútbol español.

En definitiva, si la intención es superar todas las expectativas, el Camp Nou parece una apuesta seria. ¿Será capaz Ibai de llevar el show ahí? El escenario está listo.