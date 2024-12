IlloJuan se queda sin premio a streamer del año en The Game Awards pero recibe una sorpresa

La pasada noche, los The Game Awards volvieron a reunir a las mayores estrellas de la industria del videojuego para celebrar los logros más destacados del año. Entre anuncios de títulos como el esperado Elden Ring Nightreign y el teaser de The Witcher 4, la ceremonia también dedicó un espacio a los creadores de contenido, una categoría que genera gran expectación por el creciente impacto de este colectivo en el sector.

En esta edición, IlloJuan, uno de los streamers más influyentes del panorama hispanohablante, competía por el galardón a mejor creador del año. Su nominación lo situaba junto a grandes nombres internacionales como Techno Gamers, TypicalGamer, Usada Pekora y el finalmente ganador, CaseOh.

A pesar de las esperanzas de la comunidad hispana, el premio se lo llevó CaseOh, un streamer de Twitch con más de 6,2 millones de seguidores. Su reacción, transmitida en directo, dejó claro que no esperaba ganar: ''Chat, no vamos a ganar esto'', comentó antes de que se anunciara su nombre. Al escucharlo, no pudo contener la sorpresa, saltando de su asiento y gritando ''¡NO WAY!''.

Aunque la victoria se le escapó, la nominación de IlloJuan destaca por su importancia. Como único representante de la comunidad hispanohablante, su presencia en los The Game Awards pone de manifiesto la creciente relevancia de los creadores de contenido en español en el escenario global.

El malagueño, que ha vivido un 2024 repleto de proyectos, desde su viaje a Japón hasta el lanzamiento de un disco, continúa demostrando por qué es uno de los streamers más queridos y respetados. Su reconocimiento en esta gala es un reflejo del impacto que tiene más allá de las fronteras de España.

Aunque esta vez no logró alzarse con el premio, queda claro que IlloJuan sigue escribiendo su nombre en la historia del streaming, consolidándose como un referente en la comunidad global de creadores de contenido.