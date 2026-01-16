IlloJuan regresa a Twitch y analiza el posible nuevo retraso de GTA 6: "Yo creo que sale este año"

IlloJuan volvió a encender la cámara en Twitch después de un parón motivado por distintos factores. Por un lado, su implicación en el proyecto musical de Los Diozes y, por otro, el habitual descanso de las fiestas navideñas. En su reencuentro con la audiencia, el streamer malagueño no tardó en abordar uno de los temas más comentados del momento en la industria del videojuego: el estado de desarrollo de Grand Theft Auto VI.

Durante el directo, IlloJuan explicó que, según la información que le ha llegado, el lanzamiento del juego no estaría completamente garantizado para este año. "Espero que salga este año", señaló, antes de matizar que "un insider dijo que al juego le falta contenido todavía y que cualquier empleado de Rockstar te diría que no es 100% seguro que salga este año". Aun así, quiso dejar claro que no se trata de una confirmación de retraso, sino de una posibilidad que sigue sobre la mesa.

El streamer también recurrió a la ironía para referirse a la presión sobre los desarrolladores. "¿La solución cuál es? Más horas currando", comentó en tono humorístico, consciente del debate habitual sobre las condiciones laborales en la industria. En ese sentido, subrayó que la situación actual del juego le recuerda a otros lanzamientos de la compañía. "Está teniendo la misma dinámica que tuvo Red Dead Redemption 2, que, a dos meses de salir, no estaba terminado", explicó.

IlloJuan también reflexionó sobre el impacto que tendría un nuevo retraso en la comunidad. A su juicio, el enfado inicial sería inevitable, pero no determinante. "La gente se enfadaría, pero luego estaría todo el mundo en la cola para comprarlo", afirmó, asegurando que un aplazamiento no afectaría de forma significativa a las ventas, pese al cansancio acumulado por las demoras.

El creador de contenido cerró su intervención con una broma que conectó la actualidad internacional con el desarrollo del juego. "Yo solo le pido a Donald Trump que se relaje y no empiece guerras para que no se retrase el juego", dijo entre risas.

Con su regreso a Twitch, IlloJuan vuelve a situarse como una de las voces más seguidas a la hora de comentar la actualidad del sector, combinando análisis, experiencia como jugador y un tono cercano que conecta con su audiencia.