IlloJuan "sueña" con Eurovisión y no cierra la puerta a La Velada del Año 6: "Con Ibai, Orslok, Jordi o Xokas me subo al ring"

IlloJuan no descarta nada. Ni los escenarios de los festivales más importantes de Europa, ni el cuadrilátero del evento de boxeo más visto en el mundo hispanohablante. El streamer malagueño volvió a dejar claro durante un directo de El Concursillo, su programa en Twitch, que se toma con humor muchas de las propuestas que le lanza su comunidad... pero que también las escucha.

Durante su charla con Lola Índigo, ambos comentaban la posibilidad de que IlloJuan participase en Eurovisión. "Podríamos Spok Sponha y yo a Eurovisión, fuera de coña", dijo en tono divertido, refiriéndose a su grupo Los Diozes. La cantante, con experiencia en escenarios musicales, le recordó que primero tendrían que pasar por el Benidorm Fest, y que ahí el jurado es quien tiene la última palabra. "El jurado igual no os vota", le advirtió Lola, aunque el streamer no se mostró desanimado. En redes sociales, el comentario se viralizó rápidamente y muchos fans ya sueñan con ver a IlloJuan representando a España con una canción de broma (o no tanto).

Pero además de Eurovisión, IlloJuan dejó titulares sobre otro gran evento que siempre genera expectación: La Velada del Año. "Me enfrentaría a Ibai, a Orslok, a Jordi Wild o a Xokas. Con ellos sí que sería un combatazo". Lo tiene claro: su participación dependería del componente emocional y del respeto mutuo. No quiere salseo barato ni enfrentamientos forzados.

Mientras tanto, su comunidad sigue fantaseando con ver a IlloJuan ya sea entre focos y coristas o bajo las cuerdas de un ring. Lo que está claro es que, con él, todo es posible.