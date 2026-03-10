IlloJuan y TheGrefg protagonizarán el main event de La Velada del Año 6 y cierran su careo con un beso

Ibai Llanos presentó oficialmente los combates de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja. Entre todos los enfrentamientos anunciados, uno destacó por encima del resto: el combate entre IlloJuan y TheGrefg, que ejercerá como uno de los grandes platos fuertes de la velada.

La sexta edición del evento introduce una novedad respecto a años anteriores. Por primera vez contará con dos combates principales, conocidos como main events. El objetivo, según explicó el propio Ibai, es reunir a figuras de gran relevancia dentro de la comunidad de creadores de contenido y cerrar la noche con enfrentamientos de gran expectación.

Dentro de ese planteamiento, el duelo entre IlloJuan y TheGrefg ha sido interpretado por muchos seguidores como el combate más destacado de toda la cartelera, especialmente dentro de la comunidad española. Ambos creadores acumulan millones de seguidores y llevan años ocupando posiciones centrales en el ecosistema del streaming y los vídeos en internet.

El anuncio no llegó completamente por sorpresa. Semanas antes de la presentación oficial, la posibilidad de este enfrentamiento ya había comenzado a circular en redes sociales tras varias filtraciones. Aun así, la confirmación oficial durante el evento de presentación consolidó el combate como uno de los más esperados del cartel.

Desde el punto de vista deportivo, el duelo también genera interés. TheGrefg ya participó en la edición anterior de la velada, donde se enfrentó al creador colombiano WestCOL, mostrando un nivel físico que sorprendió a parte del público. Su participación dejó la impresión de que se toma el evento con una preparación seria.

En el otro lado del ring estará IlloJuan, que debutará en este formato. Durante el último año, el streamer ha compartido con su audiencia un proceso de cambio físico y mejora de hábitos que podría culminar en esta participación en el evento.

La presentación del combate dejó también uno de los momentos más comentados del día. Durante el tradicional careo previo, ambos creadores terminaron dándose un breve beso, un gesto inesperado que rápidamente se viralizó en redes sociales y que muchos interpretaron como una muestra del buen ambiente y la amistad que mantienen fuera del ring.