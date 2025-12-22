Jake Paul y su operación de mandíbula: rotura doble tras el combate contra Anthony Joshua

El combate entre el antiguo creador de contenido Jake Paul y Anthony Joshua ha sido uno de los más sonados de los últimos meses; no tanto por la expectación que pudiese haber en torno a su enfrentamiento, que también, sino por las notables consecuencias que ha tenido: Jake Paul ha sido operado por una doble rotura en la mandíbula, debida a uno de los fuertes golpes que le propinó su rival.

El combate fue relativamente bien para Paul hasta el cuarto asalto, pero el desgaste físico acabó provocando que en el sexto cayese un par de veces, y que se decidiese detener la pelea, debido a que el boxeador no parecía estar en condiciones de continuar. El dolor que sintió Jake Paul en un primer momento se confirmó como doble rotura unas horas después, y fue operado rápidamente: ahora tendrá una placa de titanio sujetando su mandíbula, y le han extraído unos cuantos dientes en el lado afectado. Aun y todo, parece que la operación salió bien y que pronto podrá hacer vida normal; pero es probable que tenga que permanecer fuera del ring durante un buen tiempo.

Las redes han convertido esta situación más en un meme que en una preocupación genuina por Jake Paul, y las imágenes del derechazo que provocó la doble ruptura se han hecho enormemente virales. Anthony Joshua recupera así la confianza, después de una larga temporada sin victorias y con los seguidores de esta disciplina algo descontentos con él. Pero, a pesar de su victoria, no podrá evitar que lo más recordado del combate sea lo mal parado que salió su rival.