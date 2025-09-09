JPelirrojo enciende las redes al confesar su dura relación con Ro tras serle infiel: "Acabé anulando mi personalidad"

El creador de contenido JPelirrojo sorprendió al conceder una entrevista en Esperados Podcast donde abordó sin filtros su pasada relación con Ro. Durante la conversación, el youtuber reconoció haber sido infiel en los primeros meses de la relación, pero también aseguró que esa situación marcó el rumbo de los años posteriores.

"En 12 años de relación con Ro, a los 6 meses me emborracho y pongo los cuernos. Esto lo acabo confesando y se me acaba perdonando, pero a partir de ahí vivo en una relación en la que siempre estoy en deuda, en la que tengo que compensar eso", explicó.

JPelirrojo relató que esta dinámica le llevó a aceptar comportamientos que, según él, resultaban injustos. "Una relación en la que, 10 años después, tengo que sonreír y decir que es perfectamente normal que Ro se vaya en un barco con dos hombres y su mejor amiga, que está poniendo los cuernos a su marido, y decir que creía que no estaba pasando nada ahí", comentó. Además, señaló que no podía tener amigas mujeres, algo que le generaba un fuerte malestar.

El youtuber afirmó que con el tiempo terminó anulando su personalidad y acomodándose a una situación que consideraba insostenible: "Acabé anulando mi personalidad e hice lo que fuera por ella. Si estás en una relación en la que estás compensando algo, vete ahí. Yo estuve enamorado hasta el último día, y cuando decidí irme seguía enamorado".

Sin embargo, sus palabras no han estado exentas de polémica. En redes sociales, numerosos usuarios han criticado la forma en que JPelirrojo se presenta como víctima, recordando que fue él quien cometió la infidelidad inicial. Para muchos, su relato no logra justificar el tono de reproche hacia su expareja, lo que ha alimentado un debate intenso en la comunidad digital.