Juan Guarnizo carga contra los comentarios homófobos de la Kings League MENA: "Que coman mucha mierda"

La Kings League, competición de fútbol impulsada por creadores de contenido y figuras del deporte, ha convertido las redes sociales en una parte esencial de su identidad pública. Con un modelo que combina deporte, espectáculo y streaming, su audiencia se reparte entre distintas regiones, incluidas Europa, América Latina y Oriente Medio.

Con motivo de San Valentín, la cuenta oficial de la liga publicó un montaje en el que los streamers La Cobra y DjMario aparecían besándose. El vídeo, concebido como contenido humorístico y festivo, se difundió rápidamente y llegó también a la comunidad de la Kings League MENA, que agrupa equipos y audiencias de Oriente Medio y el norte de África.

Tras su difusión, varios presidentes de clubes vinculados a esa división manifestaron públicamente su rechazo al contenido, argumentando que el gesto representado chocaba con sus valores culturales y religiosos. Las críticas derivaron en debates en redes sociales, donde aparecieron comentarios de tono homófobo que generaron preocupación entre parte de la audiencia.

En ese contexto intervino el streamer Juan Guarnizo durante una retransmisión en directo. El creador expresó su malestar por lo ocurrido y criticó los mensajes discriminatorios, defendiendo que la liga no debería respaldar actitudes excluyentes. En su intervención también cuestionó la elección de Arabia Saudí como futura sede del Mundial de Clubes, señalando dudas sobre la coherencia entre determinados valores y la organización de eventos deportivos globales.

La controversia refleja tensiones habituales en proyectos con alcance internacional: la coexistencia de sensibilidades culturales distintas y la influencia creciente de las plataformas digitales en el deporte y el entretenimiento. Por ahora, la liga no ha anunciado cambios en su estrategia comunicativa, aunque el debate continúa activo entre seguidores y creadores.