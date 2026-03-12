Juan Guarnizo confirma su enemistad con Rivers y habla de su relación con Clers al analizar los combates de La Velada del Año 6

El creador de contenido Juan Guarnizo dedicó parte de uno de sus últimos streams a comentar el cartel de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre streamers organizado por Ibai Llanos. Durante el directo fue repasando varios de los combates anunciados para la próxima edición, aunque algunos enfrentamientos despertaron más interés que otros entre los espectadores.

El motivo es que en el cartel aparecen dos creadoras de contenido vinculadas a su entorno. Por un lado, la streamer Samy Rivers se enfrentará a la influencer Roro. Por otro, la creadora Clers, con quien Guarnizo mantuvo una relación el año pasado, peleará contra Natalia MX.

Al referirse al combate entre Rivers y Roro, Guarnizo señaló que era consciente de que muchos espectadores esperaban conocer su opinión. "Sé que este combate tiene morbo por ver qué opino", explicó. Durante su comentario también recordó una polémica antigua relacionada con supuestas publicaciones suyas contra Roro.

Según relató, hace años circularon capturas de pantalla en redes sociales que le atribuían mensajes ofensivos contra la creadora. El streamer aseguró que aquellas imágenes eran falsas y que nunca publicó esos comentarios. "La gente se inventaba capturas en Facebook de tuits falsos míos donde yo básicamente me cagaba en Roro. Obviamente es falso", afirmó. A continuación añadió que, en ese combate, le gustaría que la victoria fuera para Roro.

Las palabras del streamer han sido interpretadas por algunos seguidores como una confirmación indirecta de la distancia actual entre él y Samy Rivers, con quien en el pasado mantuvo una amistad cercana. Aunque ninguno de los dos ha explicado públicamente qué ocurrió entre ellos, en redes sociales circulan diferentes especulaciones sobre el origen de su distanciamiento.

El tono fue distinto cuando habló del combate de Clers. Guarnizo aprovechó el momento para dedicarle varios elogios, destacando su actitud durante los últimos meses. "Hay que hacer mención a lo buena persona que es Clers. Clers ha tenido la posibilidad de adoptar la narrativa de víctima para ganar apoyo, pero ella no lo necesita", comentó. Según añadió, considera que la creadora prefiere seguir adelante sin apoyarse en polémicas.

La sexta edición de La Velada del Año se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, con varios combates entre streamers y creadores de contenido que han generado un notable interés entre las comunidades digitales de habla hispana.