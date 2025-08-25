¿Juan Guarnizo tiene nueva novia? Estas son las pruebas que podrían demostrarlo

El nombre de Juan Guarnizo, uno de los streamers más seguidos del ámbito hispanohablante, se ha convertido de nuevo en tendencia en las últimas horas. El motivo no está relacionado con su faceta profesional, sino con su vida personal, concretamente con los rumores que apuntan a una nueva relación.

Según destacan diversos usuarios en redes sociales, Guarnizo ha mostrado en repetidas ocasiones su apoyo a la influencer y DJ de Monterrey conocida como Sindykiu, a través de likes y comentarios en sus publicaciones. Esta interacción, constante desde hace meses, ha alimentado las teorías de que ambos mantienen una cercanía que iría más allá de la amistad.

Lo llamativo para muchos seguidores es que estas muestras de complicidad habrían comenzado incluso antes de que Guarnizo y Clers, su anterior pareja, confirmaran su separación. Esta coincidencia temporal ha dado pie a debates y reacciones en distintas plataformas digitales.

En paralelo, se ha observado que Sindykiu eliminó recientemente un comentario que ella misma había dejado en una de las publicaciones de Guarnizo. Según apuntan varios usuarios, este gesto podría deberse a la presión que generan las cuentas dedicadas al salseo, perfiles que recopilan y difunden estas interacciones con tono especulativo.

Este tipo de dinámicas, habituales en el entorno de los creadores de contenido, suelen convertir la vida privada en un asunto público, generando un gran volumen de debate entre seguidores y detractores. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre los límites de la exposición mediática y la dificultad de los protagonistas para mantener cierta normalidad en su día a día.

Por ahora, ni Guarnizo ni Sindykiu se han pronunciado oficialmente sobre el alcance de su relación. Mientras tanto, las especulaciones continúan creciendo, alimentadas por cada movimiento en redes sociales.