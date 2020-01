Dependiendo a quién preguntes o incluso el momento en el que lo hagas, las siglas de BTS tienen un significado distinto. El origen oficial es el de Bangtan Sonyeondan, una expresión coreana que significa “Boy scouts a prueba de balas”. Más adelante, se actualizó el significado y se aplicó el de las siglas inglesas, donde sirven para indicar “Behind the scenes” o “entre bambalinas”.

Hoy, entre muchos comentarios, ha salido una teoría más, que tira por el lado malintencionado: podría deberse a las iniciales de “Believers To Success”, todo por un tuit que ha publicado la cuenta oficial de BTS y que firma Jungkook.

Resulta que el cantante de los Bangtan Boys ha declarado de forma muy resumida que le gusta la última canción de Justin Bieber. ‘Yummy’ salió hace una semana y para nada alcanzó los expectativas que circulaban alrededor del regreso de la superestrella canadiense.

A día de hoy suma 32 millones de reproducciones, cantidad respetable si no tenemos en cuenta que el cantante suma 48 millones de seguidores. Es decir, no todos sus seguidores lo han visto, y entre los 1,8 millones de likes que suma también hay 350.000 dedos hacia abajo.

El caso es que el apoyo inesperado de Jungkook ha potenciado de nuevo el debate sobre la calidad del último trabajo de Bieber, que volvía tras un parón oficial de cuatro años. En ese tiempo ha sacado algunas colaboraciones, y sin embargo se esperaba más de su comeback ya que había construido cierto hype en las semanas precedentes al estreno.

Muchos fans de BTS están sorprendidos por la elección de JK, que ajeno a las críticas ha expresado claramente su gusto por Yummy. Porque críticas ha habido muchas, las suficientes como para llevar al coreano al trending topic mundial. Y el debate está servido, porque mientras actualizábamos esta noticia ha habido muchísimos tuits que han sido borrados por la presión de otros seguidores de Jungkook. En fin, ya sabemos cómo es Twitter.

This might be the first time I find myself hesitating to RT 🥴