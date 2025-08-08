Kappah insiste en retar a Dalas a un combate: "Oficialmente dos años sin respuesta"

El cruce entre creadores de contenido no siempre se traduce en enfrentamientos físicos, pero en el caso de Kappah, la propuesta lleva tiempo sobre la mesa. Hace un par de años, el streamer publicó un vídeo en el que retaba directamente a Dalas a pelear. Desde entonces, Kappah ha insistido periódicamente en la idea, recordando el desafío en sus redes, especialmente a través de vídeos en TikTok.

Sin embargo, Dalas nunca ha respondido públicamente a la propuesta. El silencio del youtuber ha sido interpretado de distintas maneras por la comunidad, y en esta ocasión ha sido Javi Oliveira, amigo cercano de Dalas, quien ha tomado la palabra. A través de su perfil en X (antes Twitter), Oliveira ha compartido varios vídeos de Kappah, dejando entrever que el retador no estaría a la altura de un combate con Dalas y que su insistencia responde a un interés por ganar notoriedad.

Lejos de dar marcha atrás, Kappah ha publicado un nuevo vídeo en TikTok en el que, sin mencionar directamente a Dalas, vuelve a lanzar el mensaje de que su propuesta sigue sin respuesta. La situación, aunque sin tono de enfrentamiento directo, ha generado debate en redes sobre la pertinencia de este tipo de retos y las intenciones reales detrás de ellos.

Por ahora, todo parece indicar que Dalas no tiene intención de aceptar el desafío. Mientras tanto, Kappah mantiene su postura, reforzando la narrativa de que el silencio es, en sí mismo, una respuesta. La comunidad, como siempre, toma partido.