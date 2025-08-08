Karchez despeja las dudas sobre su relación con Abby tras su tierno abrazo en La Velada del Año 5

Karchez ha decidido romper el silencio tras el momento más comentado de los últimos días en La Velada del Año 5. En una reflexión publicada en redes sociales, el creador de contenido ha explicado el verdadero significado del abrazo que protagonizó con Abby tras su combate, aclarando que su vínculo . "Voy a deciros algo: yo ya tengo pareja. Así que no me metáis en estas cosas, yo ya estoy muy tranquilo", afirma con sinceridad.

Su declaración llega después de que el encuentro emocional provocara un torrente de especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental entre ellos. Sin embargo, Karchez ha querido poner punto y aparte a dichos rumores, enfatizando que su relación actual responde a una lógica de cariño y amistad, más allá de cualquier etiqueta romántica.

En sus palabras, destaca el profundo respeto mutuo que ambos han cultivado desde que concluyó su relación, señalando que no existe tensión alguna entre ellos. "Darse un abrazo no significa que hayamos vuelto", asegura el streamer, reafirmando que lo ocurrido fue un gesto emocional cargado de significado, pero sin implicaciones amorosas.

La aclaración llega en un momento en el que ambos protagonistas están fortaleciendo sus carreras individuales. Con este gesto resuelto con transparencia, ambos refuerzan la idea de que es posible cerrar etapas sin cerrar el vínculo humano que quedó.

La Velada del Año 5 fue el escenario de muchos momentos, pero este, sin duda, ha marcado un antes y un después en la historia personal de ambos creadores.