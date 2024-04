Karchez habla por primera vez de su funa y de su problema con Auron: "Voy a seguir con esa imagen toda la vida"

Cuando los comprometedores mensajes de AuronPlay enviados a menores de edad salieron a la luz, fueron muchos los streamers que decidieron mirar hacia otro lado y hacer como que no pasaba nada. Karchez, sin embargo, hizo todo lo contrario y se mostró totalmente crítico, poniéndose del lado de las víctimas.

Esta actitud que, en principio, debería de ser la correcta, causó muchos y graves problemas al creador de contenido, quien tuvo que aguantar los insultos por parte del fandom de Auron. Además, todo este tema también afectó a Karchez no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, ya que, a partir de entonces, su media de espectadores bajó y dejó de aparecer con tanta frecuencia en series y eventos.

Pues bien, resulta que Karchez estaba en directo con Ibai cuando el vasco comentó lo siguiente: "Tú imagínate que un día en streaming vienes y me pegas dos puñetazos. Me dices que soy un gordo. Eso se viraliza y, a partir de ahí, hagas lo que hagas, siempre vas a hacer el que hizo eso". La respuesta de Karchez fue muy contundente.

"Muchas veces solamente hay una manera de que eso pase. Y es que si hay varias personas involucradas, que esas personas se pongan todas de acuerdo en decir "esto no es así" e insistir hasta que se quita la narrativa. Yo, por ejemplo, hasta que Auron el día de mañana no diga en directo "chavales, ¿le llamáis rata a este tío? Este tío no es nada de eso", voy a seguir con esta imagen toda la vida. Para toda la vida. Para el público casual es así", explicó.

A Karchez no le falta razón alguna en su argumento, desde luego. Y es que, en muchas ocasiones, el mundo de los fandoms funciona así: el acoso se detiene cuando el ídolo, en este caso Auron, lo "ordena". Solo entonces los fans paran de atacar. Una verdadera lástima. Esperemos que, en algún momento, el odio hacia Karchez se detenga.