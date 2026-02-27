Keroro se lesiona la muñeca por jugar mucho al Geometry Dash: "Me he jodido el nervio cubital"

Keroro se ha convertido en uno de los protagonistas de las últimas horas al revelar algo que, según reconoció, a él mismo le habría resultado cómico de no ser el afectado. En un vídeo publicado en TikTok, explicó que se ha lesionado tras varias jornadas jugando a Geometry Dash.

"Me he lesionado jugando a Geometry Dash. Seguramente ahora mismo habrá mucha gente riéndose y es normal. A mí también me haría gracia", comienza diciendo. El streamer detalló que, aunque la causa inmediata ha sido el tiempo dedicado al juego, el problema tiene más que ver con la postura que adoptó durante las sesiones.

Keroro suele jugar con mando, pero en esta ocasión utilizó teclado y ratón después de mucho tiempo sin hacerlo. Según relata, apoyó el codo en el reposabrazos de la silla durante horas, comprimiendo el nervio cubital. En sus últimos directos ya había mostrado señales de alarma: se quejaba de que se le dormían los dedos e incluso se daba golpes en la mano para intentar recuperar la sensibilidad.

Tras tres o cuatro días con calambres persistentes y pérdida de sensibilidad, acudió al médico. El diagnóstico fue claro: afectación del nervio cubital por compresión prolongada. La consecuencia inmediata es que tiene el dedo anular y el meñique entumecidos.

El facultativo le ha recomendado entre cuatro y cinco días de reposo, lo que implica una pausa obligada en su actividad con el juego. Por suerte, no es nada grave y todo se ha quedado en una anécdota viral. Aunque, eso sí, seguro que sus seguidores se lo recordarán durante bastante tiempo.