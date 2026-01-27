Khaby Lame, el influencer más seguido del mundo, vende su empresa por cerca de 900 millones

La capacidad de convertir nuevas tecnologías en oportunidades económicas millonarias no es un fenómeno reciente, pero en la última década las redes sociales han acelerado ese proceso de forma inédita. Plataformas como TikTok, Instagram o YouTube han permitido que creadores de contenido construyan audiencias globales y, a partir de ellas, desarrollen modelos de negocio altamente rentables. El caso de Khaby Lame es uno de los ejemplos más representativos de esta evolución.

Lame, creador italo-senegalés conocido por sus vídeos mudos en los que ironiza sobre tutoriales innecesariamente complejos, se ha convertido en el influencer más seguido del mundo en TikTok, con más de 160 millones de seguidores. Su estilo directo y universal le ha permitido traspasar barreras lingüísticas y culturales, convirtiendo su imagen en una marca global.

Según ha publicado Forbes y han recogido varios medios internacionales, el creador ha vendido su empresa Step Distinctive Limited por una cantidad que oscila entre los 900 y los 975 millones de dólares. La operación incluye todos los activos y operaciones de la compañía, encargada de gestionar la publicidad, las colaboraciones comerciales y las ventas online vinculadas a la figura de Lame.

La adquisición ha sido realizada por Rich Sparkle Holdings, un grupo internacional con intereses en el sector digital que busca reforzar su presencia en el ámbito de los creadores de contenido. La transacción se ha cerrado íntegramente mediante un intercambio de acciones, lo que convierte a Khaby Lame en un accionista relevante dentro del conglomerado comprador, en lugar de desvincularlo por completo del proyecto.

Aunque la gestión y expansión de la marca pasará a manos de Rich Sparkle Holdings, Lame continuará ligado a la creación de contenidos y a su imagen pública. El acuerdo refleja una tendencia cada vez más habitual en la industria: la profesionalización de los influencers y la integración de sus marcas personales en estructuras empresariales de gran escala.

Más allá de la cifra, la operación subraya el valor económico de las audiencias digitales y confirma que el sector de los creadores de contenido ha dejado de ser un fenómeno emergente para consolidarse como un actor relevante dentro de la economía global.