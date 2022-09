KOI Jefa: todas las veces que apareció en público y nadie se dio cuenta

Imagínate tener como pareja al streamer más querido de España, con más de 50 millones de followers sumando sus redes sociales, coleguita de algunas de las mayores celebridades del planeta, y que casi nadie te conozca por la calle. Hablamos de KOI Jefa, acompañante inseparable de Ibai Llanos, y que con muchísimo mérito ha conseguido manterse alejada de los focos. Aunque no siempre ha sido así.

El vasco ha revelado en varias ocasiones que salen desde verano de 2015, poco tiempo después de que este fichara por LVP. Aunque no da muchos detalles de su primer encuentro, parece que se conocieron durante la Gamergy de aquel año en Madrid, cuando ella trabajaba para la marca de un conocido motorista.

Todo esto lo sabemos porque el streamer lo ha contado a lo largo de los años. Borró recientemente todas sus publicaciones de Instagram y echó el cierre a su cuenta en Twitter, e incluso una búsqueda exhaustiva de su nombre completo (Carmen C. G.) apenas deja rastro. Al parecer estudió periodismo en Granada, pero más allá de eso es imposible encontrar una imagen suya en redes. O casi.

Cuando Ibai empezó su carrera como creador de contenido bajo el ala de G2 Esports, las producciones audiovisuales estaban a años luz de cosas como La Velada. Carmen estaba ahí de apoyo (entonces la conocían como G2 Jefa) y en algún stream se coló por primera vez, y de manera accidental, su cara. No queda ni un clip en Twitter del momento.

Sí hay un vídeo en YouTube en el que se la ve de espaldas, en el canal de Ibai. Fue cuando le gastaron una broma a Ander que acabó en el regalo de Oker, el precioso husky siberiano que acompaña al mejor amigo de Ibai a todas partes. Puedes verla aproximadamente en el 8:20 de este vídeo, es la chica rubia que le da el perro a Ander.

Celosísima de su intimidad, pasó mucho tiempo hasta que volvimos a verla, y no fue en otro sitio que el Estadio Parque de los Príncipes, cuando visitaron a Messi. A ella se la pudo ver con claridad sujetando una cámara y en unos planos en los que se aparta rápidamente, algo evidentemente borrado del vídeo oficial de Ibai en YouTube.

Pese a fugaces destellos suyos en otras emisiones, tuvieron que pasar dos años para que apareciera, de nuevo accidentalmente, en dos emisiones seguidas: primero en segundo plano de la alfombra roja de La Velada del Año 2 (con cascos de producción y el pelo ahora moreno) y una semana después en el directo de Kidi en Ubeat Fest, cuando el experto en IRL llegó al stand de KOI. Ambos vídeos han caducado.

Si has llegado hasta aquí, y tienes una sensación de timo por no haber visto a KOI Jefa, tranqui que nos la hemos guardado para el final. A mediados de septiembre, y por primera vez desde que es una figura bastante popular, no huyó de las cámaras cuando la pillaron conduciendo junto a Ibai.

Unos fans preguntaron al streamer sobre quién creía que iba a ganar la Champions, sin darse cuenta que la auténtica exclusiva estaba al volante. ¿Quizá este es el primer paso para que Carmen deje de aborrecer las cámaras?

P.D. Curiosamente fue ella la que -involuntariamente- hizo el face reveal de Axozer en una story de su IG. Quién sabe si alguna otra vez se habrá colado su cara en cuentas ajenas y nadie se dio cuenta...