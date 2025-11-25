Komanche lanza beef a Pereira en pleno directo: "¿De qué va el moro este?"

La comunidad de creadores de contenido vive un nuevo episodio de controversia tras la difusión de un clip en el que Komanche carga duramente contra Pereira. El detonante fue un fragmento previo en el que el streamer español, en tono humorístico, mencionaba que si en los Squid Craft Games hubiese nuevamente una prueba con cuerdas —una referencia a ediciones anteriores— acudiría "a casa de Komanche" para "pegarle", cansado de perder cada año en el mismo desafío.

La frase, dicha claramente en clave de broma, no fue recibida de la misma manera por Komanche. Durante su retransmisión, respondió con un comentario que rápidamente se viralizó: "¿De qué va el moro este? Le invitamos por lástima a los Squid Craft Games 4. Que se deje de amenazas. Le invitamos para que deje de estar llorando. Quiere farmear clips y no le sale bien al moro. Si va mal de dinero para hacerse una ortodoncia le hago un bizum". El tono y el uso de expresiones despectivas generaron críticas inmediatas.

En redes sociales, numerosos usuarios señalaron que las palabras de Komanche excedían los límites habituales del pique entre streamers, especialmente por su carga personal. Otros apuntaron que las respuestas desproporcionadas contribuyen a reforzar un clima de hostilidad dentro de la comunidad, en contraste con el espíritu más distendido que suelen tener estos eventos.

Pereira reaccionó más tarde al clip de Komanche con incredulidad. Komanche, por su parte, tampoco ha ofrecido aclaraciones adicionales respecto al tono de sus comentarios.

El episodio reabre el debate sobre los límites del contenido en directo y sobre cómo la viralización de clips fuera de contexto puede tensar aún más las relaciones entre creadores. Mientras tanto, la conversación continúa creciendo en redes, donde el público se mantiene dividido sobre la gestión y el alcance de esta polémica.