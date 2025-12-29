Lamine Yamal se estrena como youtuber haciendo un house tour que ya acumula millones de visitas

Lamine Yamal, una de las figuras emergentes más reconocidas del fútbol europeo, ha inaugurado su propio canal de YouTube con un formato clásico dentro de la plataforma: un recorrido por su casa. El jugador, que en los últimos años ha vivido cerca de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, muestra el piso que está a punto de abandonar antes de trasladarse a su nueva vivienda, adquirida recientemente.

El vídeo, titulado My house tour, tiene una duración aproximada de diez minutos y presenta un espacio en plena transición. Cajas, bolsas y objetos personales ocupan buena parte de las estancias, reflejando el momento previo a la mudanza. Lejos de una producción sofisticada, el contenido apuesta por un tono directo, grabado cámara en mano, que busca generar cercanía con la audiencia.

Durante el recorrido, Yamal se detiene en algunos elementos significativos de su carrera deportiva. En el comedor enseña una pequeña vitrina donde guarda varios trofeos recientes, entre ellos el anillo de campeón de la Eurocopa. El futbolista explica que apenas lo ha sacado de su caja desde que lo ganó y señala cuál considera su objeto más valioso: el balón con el que marcó a Francia en la final del torneo.

El vídeo también deja espacio para anécdotas cotidianas. Entre bromas, el jugador muestra un ambientador situado junto a uno de sus premios y comenta su preferencia por los aromas de vainilla, un detalle que repite en varias estancias. Además, enseña una mesa de mezclas aún sin estrenar y confiesa su intención de aprender a usarla en su nueva casa, donde dice querer iniciarse como DJ.

En el dormitorio, Yamal habla de su relación con el orden y comparte uno de sus hábitos más comentados por los seguidores: acostarse temprano para despertarse de madrugada y comer galletas. Una costumbre que explica con humor y que, según él, dificulta mantener una relación sentimental estable.

El estreno del canal no ha pasado desapercibido y el vídeo ya cuenta con varios millones de reproducciones en sus primeros días. Con este primer contenido, Yamal amplía su presencia en redes y se suma a una tendencia cada vez más común entre deportistas de élite: utilizar YouTube como una ventana personal más allá del terreno de juego.