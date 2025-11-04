Lamine Yamal pone en privado su cuenta de TikTok tras su ruptura con Nicki Nicole

Lamine Yamal ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez no por sus logros deportivos. En las últimas horas, el jugador del FC Barcelona ha puesto en privado su cuenta de TikTok, una de las más seguidas entre los deportistas españoles, con más de 38 millones de seguidores.

El cambio ha generado una ola de comentarios en redes sociales, ya que se produce en plena conversación mediática sobre su separación de la cantante Nicki Nicole, con quien mantenía una relación desde el verano pasado. La artista argentina fue la primera en borrar de sus redes todas las fotos en común, lo que desató los rumores de ruptura. Poco después, ambos dejaron de interactuar públicamente, confirmando las sospechas de sus seguidores.

Ahora, Yamal ha restringido el acceso a su contenido, lo que significa que solo los usuarios que ya le seguían podrán continuar viendo sus vídeos, mientras que los nuevos no podrán acceder a ellos. Además, ha modificado su imagen de perfil por una ilustración de Batman cubierto de heridas, una elección que muchos han interpretado como una metáfora de su situación personal.

En plataformas como X (antes Twitter), varios usuarios han señalado que el futbolista podría estar atravesando un momento difícil tras el fin de su relación y la exposición mediática que ha tenido en las últimas semanas.

Aunque el joven jugador del Barça no ha hecho declaraciones al respecto, el gesto ha sido interpretado por muchos como una forma de pedir privacidad y desconexión en medio del revuelo. Su ruptura con Nicki Nicole, una de las parejas más seguidas del panorama mediático, continúa generando interés entre los fans y los medios de comunicación.