Leto vs Lia Sikora: ¿se avecina el combate más inesperado de La Velada del Año 6?

En el universo de los creadores de contenido, donde todo puede viralizarse en segundos, unas palabras en un podcast han encendido la mecha de un posible combate en La Velada del Año 6. Leto, una de las voces más reconocibles del entorno digital, dejó caer durante su participación en el podcast de René ZZ que le gustaría medirse en el ring con Lia Sikora. No por enemistad, sino porque, según sus propias palabras, ambas representan personalidades opuestas: "Yo creo que somos bastante antitéticas. Ella es más bien pija".

Lejos de ignorar el comentario, Lia Sikora no tardó en reaccionar durante uno de sus directos. Visiblemente sorprendida por la etiqueta, respondió sin rodeos: "Es verdad que somos un poco dos extremos, pero no soy pija. Yo a Leto me la bajo. Ella es más baja que yo, pero tiene más fuerza. Acepto el combate con ella porque ahora me he picado".

La naturalidad con la que ambas han abordado la posibilidad de verse las caras en el cuadrilátero ha disparado la emoción entre sus seguidores. Sin provocaciones ni enemistades reales, el potencial duelo se presenta como un choque de estilos, tanto personales como comunicativos, lo que añade atractivo a la propuesta.

A falta de una confirmación oficial por parte de la organización de La Velada del Año, los fans ya especulan con la idea y sueñan con ver a estas dos figuras enfrentarse sobre el ring. El fenómeno no solo refleja el impacto que tienen los creadores de contenido en la cultura popular actual, sino también cómo el entretenimiento digital puede convertir un simple comentario en una batalla que paralice a internet.

Habrá que esperar, pero la posibilidad está sobre la mesa. Y tanto Leto como Lia parecen más que dispuestas.