Lluvia de críticas a Natalia Palacios por hacerse la víctima: "No podré cumplir mi sueño de ir a Australia"

La influencer Natalia Palacios ha generado una intensa conversación en redes sociales tras compartir una storie en Instagram en la que hablaba de su estado emocional durante los últimos días. En el mensaje, la creadora de contenido confesaba haber atravesado un "mental breakdown" al asumir que no podrá cumplir uno de sus deseos personales: viajar a Australia.

La publicación mostraba una imagen tomada en un supermercado en la que la influencer aparece sujetando varios productos de la compra. Sobre la fotografía incluyó un texto explicativo en el que relataba su situación. "Ok, lo confieso, he estado varios días presa de un mental breakdown, pero tras ser un moco y aceptar que nunca podré cumplir mi sueño de ir a Australia, ha tocado salir de la cueva", escribió.

El mensaje comenzó a circular rápidamente fuera de su perfil, ya que algunos usuarios capturaron la storie y la compartieron en otras plataformas. A partir de ese momento, la reacción en redes fue inmediata y se multiplicaron los comentarios críticos hacia la influencer.

Muchos usuarios consideraron que el tono del mensaje resultaba desproporcionado en comparación con el motivo que lo originaba. Entre las respuestas más compartidas aparecieron comentarios irónicos sobre el tipo de problemas que, según algunos internautas, afrontan determinados creadores de contenido. "Yo quiero tener los problemas de esta gente", escribió un usuario en una publicación que acumuló numerosas interacciones.

Otros mensajes se centraban en la percepción de desconexión entre algunos influencers y la realidad cotidiana de muchos seguidores. "No sé si es peor la burbuja en la que viven o que cobren 5.000 euros por una publi y mendiguen en redes para que una marca les regale un viaje", señalaba otro comentario muy difundido. "Viven en una realidad paralela", añadían otros usuarios en el mismo tono.

Por el momento, Natalia Palacios no ha respondido públicamente a la polémica ni ha ofrecido más explicaciones sobre el mensaje. Mientras tanto, la storie sigue circulando en distintas plataformas y se ha convertido en un nuevo ejemplo de cómo determinadas publicaciones de creadores digitales pueden desencadenar un debate más amplio sobre el estilo de vida que proyectan en redes sociales.