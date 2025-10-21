Lola Lolita se abre y revela que ha estado con chicas: "No descarto tener novia en algún momento"

Lola Lolita, una de las creadoras de contenido más populares de España, ha abordado por primera vez su vida sentimental desde una perspectiva más íntima. En su último vídeo de preguntas y respuestas, publicado en su canal de YouTube, la influencer respondió sin rodeos a una cuestión que sus seguidores le habían planteado: su experiencia con mujeres.

"La pregunta es: ¿he hecho cosas con mujeres? Sí. ¿Me ha parecido increíble? Sí", afirmó Lola, que acumula millones de seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube. También aclaró que, aunque nunca ha tenido una pareja femenina, no descarta que pueda ocurrir en el futuro: "A día de hoy no he tenido una novia, pero no lo descarto".

Con estas declaraciones, la influencer reivindicó la libertad de vivir el amor sin etiquetas. Sus palabras fueron recibidas con una gran acogida por parte de su comunidad, que aplaudió su naturalidad y honestidad. Entre los comentarios más destacados pueden leerse mensajes como "Que viva, que disfrute y experimente" o "Bravo, Lola".

La reacción de los seguidores ha sido, en general, positiva, y muchos han celebrado que use su plataforma para normalizar conversaciones sobre orientación y diversidad afectiva. El vídeo, que en pocas horas acumuló miles de reproducciones, marca un nuevo momento en la trayectoria pública de la creadora, que ya ha demostrado en otras ocasiones su disposición a compartir aspectos personales de su vida con su audiencia.

En el mismo vídeo, además, habló por primera vez de Alonso López, con quien ahora mismo se encuentra en una relación sentimental. Parece, por las palabras de Lola Lolita, que tendremos pareja para rato.