Lola Lolita anuncia la tercera edición de Lola Lolita Land, que se celebrará el 23 de mayo en Madrid

La influencer Lola Lolita ha anunciado oficialmente la tercera edición de Lola Lolita Land, el evento que organiza junto a su equipo y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los encuentros presenciales más llamativos dentro del mundo de los creadores de contenido en España.

El anuncio se realizó a través de un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales, donde la influencer confirmó que el evento tendrá lugar el 23 de mayo en Madrid. El recinto elegido para acoger la nueva edición será el IFEMA Madrid, uno de los principales espacios feriales de la capital.

En el mismo anuncio, la organización informó de que las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página web oficial del evento, donde los seguidores pueden consultar las distintas modalidades de acceso y los detalles de la jornada.

Lola Lolita Land nació como un proyecto pensado para trasladar al mundo físico el universo digital de la influencer y permitir a sus seguidores participar en una experiencia compartida. Las dos primeras ediciones reunieron a miles de asistentes y combinaron actividades propias de un parque temático con actuaciones musicales, encuentros con creadores de contenido y distintas experiencias pensadas para el público joven.

Para esta tercera edición, todo apunta a que el evento contará con una estética inspirada en el mundo del circo. El vídeo de presentación muestra elementos visuales asociados a esta temática, como carpas, colores intensos y referencias al espectáculo circense, lo que sugiere que el ambiente del recinto estará diseñado siguiendo ese concepto.

El formato del evento se mantendrá similar al de años anteriores. La organización ha adelantado que habrá atracciones, distintos shows a lo largo del día y actuaciones musicales en directo, además de otras actividades todavía por anunciar.

Con este anuncio, Lola Lolita vuelve a apostar por un evento propio que mezcla entretenimiento en vivo con la comunidad que ha construido en internet. A falta de que se conozca el programa completo, la tercera edición de Lola Lolita Land ya tiene fecha y lugar, iniciando así la cuenta atrás para una nueva jornada dedicada a sus seguidores.