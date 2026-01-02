Lola Lolita hace un repaso de su 2025: un año duro pero con mucho amor en su vida gracias a Alonso López

El cierre de 2025 ha llegado para muchos con balances públicos y reflexiones personales, una tendencia habitual en redes sociales que Lola Lolita ha abordado desde un tono íntimo y pausado. La influencer ha publicado una galería de imágenes acompañada de un texto en el que desgrana los episodios que, a su juicio, han definido los últimos doce meses. "Ahora que estoy tranquilita he intentado hacer un breve resumen de cositas que han sido importantes para mí este 2025", comienza escribiendo.

En ese recorrido visual aparecen escenas asociadas a momentos complejos, sin que la creadora entre en detalles concretos, pero dejando claro que ha sido "un año de cambios y muchos aprendizajes". Lola Lolita reconoce que lo negativo ha tenido peso, hasta el punto de que "a veces parece opacar todo lo bonito que he vivido", una reflexión que subraya el carácter irregular de un periodo que no ha sido sencillo.

Frente a esa dureza, el álbum también da espacio a lo afectivo y a lo cotidiano. La influencer destaca el papel constante de sus animales, a los que define como una compañía esencial. "Llevaré siempre en mi corazón tanto lo bueno, como lo malo", añade, antes de recordar a sus "hijos gatunos y perrunos" y los encuentros con animales que han marcado el año, desde "nadar por primera vez con una tortuga" hasta volver a ser casa de acogida y buscar hogares para otros.

El texto no olvida tampoco a su entorno profesional. Lola Lolita menciona de forma expresa a su equipo, al que define como "mi super equipo de gente que me apoya, acompaña y me ayuda a crear todo", evidenciando la importancia de ese respaldo en un año de cambios. Incluso hay espacio para guiños más ligeros, como sus hábitos gastronómicos, resumidos con humor en un deseo: "por muchos mix de comidas más".

Entre las imágenes más comentadas se encuentran las que comparte junto a su pareja, el piloto Alonso López. La propia influencer cierra su reflexión con una frase directa y significativa: "Y Alonso, que yo creía que no pero al final me enamoré". Una confesión sencilla que sintetiza el tono del balance: un año exigente, sí, pero atravesado por vínculos, afectos y una mirada más serena hacia lo vivido.