Lola Lolita y su novio Alonso López dan su primera entrevista juntos y hacen balance del año

Lola Lolita ha vivido un año agridulce, lleno de buenos momentos y otros algo más complicados, pero cierra este 2025 enamorada, ilusionada y con proyectos interesantes en el horizonte.

A finales de 2024, justo antes de las Navidades, anunciaba entre lágrimas su ruptura con Isaac Belky. Al mismo tiempo, la influencer afrontaba nuevos retos profesionales: dio el salto a la televisión de la mano de El Desafío, el programa de Antena 3, y se encargó de presentar las preuvas de Feliz Año Neox.

Después, la creadora de contenido recuperó la ilusión en el amor junto al piloto de Moto2, Alonso López. Ya no esconden los rumores que les rodeaban y presumen abiertamente de su bonita historia.

De hecho, este fin de semana han posado juntos por primera vez ante las cámaras durante el Atresplayer Day en Las Palmas de Gran Canaria, donde Lola presentó Piyamada, el nuevo docurreality de Flooxer que se estrenará en 2026.

En su primera entrevista conjunta en la alfombra roja, la complicidad fue evidente. Tanto, que no dudaron en atender a los medios como pareja y demostrar que su relación está más que consolidada.

El piloto definió a la influencer como "graciosa, trabajadora, correcta, estricta... una tía que tiene las cosas muy claras en su trabajo y en casa, es una tía 10... La verdad que no le puedo poner pegas".

Por su parte, Lola aseguraba estar "muy contenta" porque "creo que no tenemos nada malo que decirnos el uno del otro" y confesaba que están "disfrutando" de esta etapa tan bonita en su noviazgo.

A punto de terminar el año, Lola dejaba claro que "lo mejor" ha sido "encontrarnos", mientras que lo peor han sido "alguna que otra funa". En general, el balance ha sido positivo. Álvaro añadía que "no ha sido nuestro mejor año profesional, pero en lo personal estamos contentos".