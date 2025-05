Lola Lolita reflexiona sobre su operación de pecho: "Si hubiese sido mayor, quizá no lo habría hecho"

La influencer alicantinaLola Lolita, una de las creadoras de contenido más seguidas de España, ha abierto su corazón en TikTok para compartir una reflexión muy personal sobre una de sus decisiones estéticas: la operación de pecho que se realizó cuando tenía apenas 18 o 19 años. Un gesto de sinceridad que ha resonado especialmente entre sus seguidoras más jóvenes.

En el vídeo, la tiktoker explica que en ese momento sentía la presión de encajar en un determinado canon de belleza. "Mi pecho de antes era muy bonito, redondo, chiquitito. Quizás si me hubiese esperado unos años no me habría operado", comenta, reconociendo que lo hizo motivada por las comparaciones con su entorno y la influencia de las redes sociales. "Solo quería tener pechos grandes como mis amigas", añade.

Lola también señala que las modas han cambiado. "Ahora están de moda los pechos pequeños", reflexiona, subrayando cómo las tendencias estéticas pueden afectar a la percepción del cuerpo propio, especialmente a edades tempranas. Aun así, matiza que no se siente mal con su aspecto actual: "Me encanta cómo me sienta la ropa. No me arrepiento de nada, estoy muy contenta".

La influencer lanza también un mensaje de responsabilidad hacia sus seguidoras más jóvenes. "Si estás viendo este vídeo y eres pequeña: espérate a que seas más mayor, porque igual luego no lo quieres hacer", aconseja. "Tengo muchas seguidoras que son niñas pequeñas. Si yo soy un referente para ellas y me meto en un quirófano, ellas lo van a querer hacer cuando crezcan. Yo no quiero hacer eso".

Con estas palabras, Lola Lolita no solo comparte su experiencia, sino que invita a una reflexión más amplia sobre la presión estética, la madurez necesaria para tomar decisiones de este tipo y el papel que tienen los influencers como referentes para los adolescentes. Un testimonio que ha sido muy valorado por su comunidad, que ha agradecido su honestidad y su enfoque responsable.